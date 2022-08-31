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Мейвезер вернется в ринг в сентябре, – журналист

Фото: Флойд Мейвезер проведет очередное выставочный бой (facebook.com/MayweatherPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер снова проведет выставочный поединок. Его сражение осенью примет Япония.

Об этом заявил инсайдер Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter обозревателя.

45-летний непобедимый боксер вернется в ринг 25 сентября. Бой американца состоится в японской Сайтаме.

Новым соперником Мейвезера станет Микуру Асакура. Боец сделал себе имя в японской версии MMA. Кроме того, японец ведет популярный YouTube-канал на почти 3 млн подписчиков.

После завершения активных выступлений в 2017 году Мейвезер часто появляется в выставочных поединках, например с бойцом UFC Конором Макгрегором. Летом стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше.

На профи-ринге Флойд Мейвещер провел 50 поединков, 27 из которых завершил нокаутом. Американец победил ряд известных боксеров, например, Артуро Гатти, Оскара Де Ла Хойю, Рикки Хаттона, Мэнни Пакьяо и других. Он стал "двигателем" популярности средней весовой категории в боксе.

К слову, Всемирная боксерская организация сделала победителя боя Джойс – Паркер обязательным претендентом на бой с Усиком.

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Флойд МайвезерБокс