Усик – Фьюри. Украинец получит обязательство провести другой бой

Всемирная боксерская организация (WBO) может спутать карты в подготовке объединительного поединка в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. У украинского боксера будет еще один соперник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene .

Победитель боя между Джозефом Паркером и Джо Джойсом станет обязательным претендентом на поединок с 35-летним украинцем. Победитель сражения новозеландца и британца получит титул временного чемпиона WBO.

Паркер в 2016-2018 гг. уже владел этим чемпионским поясом. Однако проиграл бой Энтони Джошуа. В прошлом году британский боксер проиграл все свои титулы Усику, а недавно не смог вернуть их в рамках боя-реванша. Сегодня Паркер – второй номер рейтинга WBO, а Джойс – первый.

Бой Джойс – Паркер состоится 24 сентября. Поединок проведут в Соединенном Королевстве. В настоящее время Джойс является обладателем поясов WBO International и WBC Silver в хевивейте.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас анонсировал объединительный поединок в тяжелом весе против Тайсона Фьюри на конец 2022-начало 2023 гг. Бой, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке.