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Мейвезер повернеться в ринг у вересні, – журналіст

Фото: Флойд Мейвезер проведе черговий виставковий бій (facebook.com/MayweatherPromotions)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер знову проведе виставковий поєдинок. Його бій восени прийме Японія.

Про це заявив інсайдер Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter оглядача.

45-річний непереможний боксер повернеться в ринг 25 вересня. Бій американця відбудеться в японській Сайтамі.

Новим суперником Мейвезера стане Мікуру Асакура. Боєць зробив собі ім'я в японській версії MMA. Окрім того, японець веде популярний YouTube-канал із майже 3 млн підписників.

Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Влітку сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.

На профі-рингу Флойд Мейвезер провів 50 поєдинків, 27 із яких завершив нокаутом. Американець переміг низку відомих боксерів на кшталт Артуро Гатті, Оскара Де Ла Хойї, Ріккі Хаттона, Менні Пак'яо та інших. Він став "двигуном" популярності середньої вагової категорії в боксі.

До слова, Всесвітня боксерська організація зробила переможця бою Джойс – Паркер обов'язким претендентом на бій із Усиком.

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Флойд МайвезерБокс