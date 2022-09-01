Мейвезер провел битву взглядов с бойцом MMA: видео странного поведения телохранителя боксера

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и японский боец Микуру Асакура провели главное предматчевое мероприятие за три недели до выставочного боя в Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Бенсона.
45-летний непобедимый боксер вернется в ринг 25 сентября. Бой американца против представителя MMA состоится в японской Сайтаме.
Мейвезер и Асакура провели битву взглядов. Во время процедуры "отличился" один и телохранителей непобедимого боксера. Он грубо оттолкнул японского бойца, когда мероприятие затянулось. Видео инцидента стало вирусным в сети.
На профи-ринге Флойд Мейвещер провел 50 поединков, 27 из которых завершил нокаутом. Американец победил ряд известных боксеров, например, Артуро Гатти, Оскара Де Ла Хойю, Рикки Хаттона, Мэнни Пакьяо и других. Он стал "двигателем" популярности средней весовой категории в боксе.
После завершения активных выступлений в 2017 году Мейвезер часто появляется в выставочных поединках, например с бойцом UFC Конором Макгрегором. Летом стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше.
К слову, Всемирная боксерская организация сделала победителя боя Джойс – Паркер обязательным претендентом на бой с Усиком.
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