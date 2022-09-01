Мейвезер провів битву поглядів із бійцем MMA: відео дивної поведінки охоронця боксера

45-річний непереможний боксер повернеться в ринг 25 вересня. Бій американця проти представника MMA відбудеться в японській Сайтамі.

Мейвезер і Асакура провели битву поглядів. Під час процедури "відзначився" один і тілоохоронців непереможного боксера. Він брутально відштовхнув японського бійця, коли захід затягнувся. Відео інциденту стало вірусним у мережі.

На профі-рингу Флойд Мейвезер провів 50 поєдинків, 27 із яких завершив нокаутом. Американець переміг низку відомих боксерів на кшталт Артуро Гатті, Оскара Де Ла Хойї, Ріккі Хаттона, Менні Пак'яо та інших. Він став "двигуном" популярності середньої вагової категорії в боксі.

Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Влітку сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.