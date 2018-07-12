Мэй заявила, что переговоры Трампа и Путина помогут снизить риск конфронтации

Премьер-министр Великобритании надеется, что встреча Путина и Трампа снизит напряженность между странами

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным может помочь снизить риск конфронтации между странами. Об этом сообщает AP.

"Покушение на Скрипаля было примером хорошо сложившейся картины поведения России, которая подрывает наши демократические ценности и наносит ущерб нашим интересам во всем мире", - заявила Мэй.

Она также добавила, что прямые коммуникации между Россией и США являются ключевыми для управления рисками конфронтации

Мэй также сообщила другим лидерам НАТО на ужине в среду вечером, что нападение на Скрипаля было примером "хорошо сложившейся картины поведения России", которая подрывает демократии и наносит ущерб интересам всего мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко поделился своими ожиданиями от встречи Президента США Дональда Трампа с президентм России Владимиром Путиным.

Так, президент ожидает, что что Трампу удастся вернуть Путина на верный путь.