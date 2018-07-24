Мэй возглавит переговоры с ЕС о Brexit

Департамент по вопросам Brexit переключится на подготовку к выходу страны из блока

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она возглавит переговоры с Евросоюзом, а департамент по вопросам Brexit переключится на подготовку к выходу страны из блока. Об этом говорится в письменном заявлении к парламенту, сообщает Reuters.

Так, специальное подразделение в офисе Мэй в течение последних месяцев играло все большую роль в переговорах о Brexit, а ее заявление во вторник формализует такую ответственность.

"Я возглавлю переговоры с Европейским Союзом, а министр по вопросам Brexit будет выступать в качестве моего представителя. Департамент по вопросам выхода из ЕС (DExEU) будет продолжать руководить всей подготовкой правительства к Brexit: внутренняя подготовка к обоих сценариев, как с соглашением, так и без соглашения, все необходимое законодательство и подготовка к переговорам с целью реализации деталей будущих отношений", - отметила Мэй.

Напомним, что Великобритания может оставить ЕС без выплаты компенсации за Brexit.

Мэй пригрозила противникам ее планов относительно Brexit досрочными выборами.

В случае провала законопроекта сторонники Мэй пригрозили голосованием за вотум недоверия, что могло бы привести к досрочным выборам.