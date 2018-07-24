Мей очолить переговори з ЄС про Brexit

Департамент з питань Brexit переключиться на підготовку до виходу країни з блоку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вона очолить переговори з Євросоюзом, а департамент з питань Brexit переключиться на підготовку до виходу країни з блоку. Про це йдеться у письмовій заяві до парламенту, повідомляє Reuters.

Так, спеціальний підрозділ в офісі Мей протягом останніх місяців відігравав все більшу роль у переговорах про Brexit, а її заява у вівторок формалізує таку відповідальність.

"Я очолю переговори з Європейським Союзом, а міністр з питань Brexit виступатиме в якості мого представника. Департамент з питань виходу з ЄС (DExEU) буде продовжувати керувати всією підготовкою уряду до Brexit: внутрішня підготовка до обох сценаріїв, як з угодою, так і без угоди, все необхідне законодавство та підготовка до переговорів з метою реалізації деталей майбутніх відносин", - зазначила Мей.

Нагадаємо, що Великобританія може залишити ЄС без виплати компенсації за Brexit.

Також Мей пригрозила противникам її планів щодо Brexit достроковими виборами.

У разі провалу законопроекту прихильники Мей пригрозили голосуванням за вотум недовіри, що могло б призвести до дострокових виборів.