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Мей не бачить альтернатив свого плану щодо Brexit

Новини » Політика    18.11.2018 - 10:51
Мей не бачить альтернатив свого плану щодо Brexit
Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Мей вірить, що саме її курс правильний і буде працювати

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що не бачить альтернатив свого плану щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit), і якщо британський парламент відхилить угоду, то "просто поверне все на початок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Мей для The Sun.

За словами Мей, лише її план є правильним та буде працювати.

"Немає іншого підходу, з яким ми могли б погодитися. Курс, який я встановила, є правильним для нашої країни і єдиним, який буде працювати", - йдеться в статті.

Мей зазначила, що для того, щоб досягти угоди з Євросоюзом їй довелося прийняти низку складних рішень. Прем'єр визнала, що це було не легко, так як деякі її колеги не захотіли підтримати цей план.

"Я поважаю це, але я гаряче вірю в те, що той курс, який я встановила, є єдиним правильним для нашої країни", - додала вона.

Крім того, Мей заявила, що угода між Лондоном та Брюсселем означає, що Британія зможе "відновити контроль над своїми грошима, та припинить щорічні виплати в ЄС".

"Ми зможемо самі вирішити, як витратити ці кошти на речі, які важливі для нас найбільше, наприклад, на нашу національну службу охорони здоров'я", - написала прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 листопада, у Британії можуть розглянути питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей.

Зазначимо, раніше британський телеканал Sky News повідомляв, що в уряді Британії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон.

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