В Британии новым министром по вопросам Brexit назначен Стивен Барклай

Фото: Стивен Барклай (gov.uk)

Ранее эту должность занимал Доминик Рааб

Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен младший министр по вопросам здравоохранения Стивен Барклай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отметим, Барклай поддерживал кампанию за выход Великобритании из Евросоюза на референдуме 2016 года.

Ранее эту должность занимал Доминик Рааб, который вчера подал в отставку.

Свое решение он объяснил тем, что не может поддержать соглашение о Brexit, которое ранее согласовали Великобритания и ЕС.

Кроме того, он был министром в департаменте здравоохранения.

РБК-Украина писало, что если парламент Британии не поддержит план Brexit, у правительства будет 21 день на подготовку и одобрение нового документа, но учесть все пожелания будет крайне сложно. Для одних членов парламента подходы Терезы Мэй кажутся недостаточно жесткими, для других, наоборот, слишком радикальными. Потому правительство могут призвать к новым раундам переговоров с Евросоюзом, где, в свою очередь, считают, что разговаривать больше ни о чем.

"У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться", - отметила 15 ноября канцлер Германии Ангела Меркель.

Как ранее заявлял глава Европейского совета Дональд Туск, вариант, когда Британия 29 марта 2019 года выйдет из ЕС вообще без каких-либо соглашений, является весьма вероятным.