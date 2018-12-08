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Мей може піти у відставку через угоду по Brexit, - Daily Telegraph

Новини » Політика    08.12.2018 - 07:28
Мей може піти у відставку через угоду по Brexit, - Daily Telegraph
Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Три міністри мають намір подати у відставку в знак протесту з позицією Мей по Brexit

Члени кабінету прем'єр-міністра Британії Терези Мей закликали її піти у відставку, якщо не буде підтримана угода по Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Міністри вважають, що вірогідність запропонованої Мей угоди по Brexit "нульова", так як вона вже була публічно розкритикована більш ніж 100 членами парламенту.

Також повідомляється, що три міністри збираються подати у відставку через незгоду з позицією прем'єр-міністра з Brexit.

Один з міністрів заявив, що Мей піде, якщо зазнає поразки в угоді, після чого вона вже не зможе повернутися до Брюсселя для перегляду угоди про вихід Британії з складу ЄС.

Раніше повідомлялося, що Мей закликала не шукати ідеальний варіант по Brexit. Мей заявила, що у разі пошуків можливих варіантів вони не зможуть об'єднати країну, так як всі варіанти спору будуть давати все одній стороні, а другий - нічого.

Нагадаємо, Верховний суд Євросоюзу заявив, що Британія може в односторонньому порядку відмовитися від Brexit. Раніше адвокати групи політиків з Шотландії попросили Верховний суд ЄС відповісти, чи може Британія відкликати рішення про вихід з ЄС у відповідності зі статтею 50 Лісабонського договору без згоди інших 27 країн-учасниць Євросоюзу, на що генеральний адвокат при Верховному суді Мануель Кампос Санчес-Бордона заявив, що Верховний суд повинен оголосити про право Лондона скористатися ст50.

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