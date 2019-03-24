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Мэй провела кризисное совещание из-за возможного заговора в правительстве

Новости » Политика    24.03.2019 - 20:43
Мэй провела кризисное совещание из-за возможного заговора в правительстве
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

На совещании присутствовали высокопоставленные представители Консервативной партии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй провела срочное кризисное совещание с высокопоставленными представителями правящей Консервативной партии из-за информации о возможном заговоре в британском правительстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, участие в совещании в загородной резиденции Чекерс приняли министры и высокопоставленные депутаты, в частности Дэвид Лидингтон, который является фактическим заместителем Мэй, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, депутат Джулиан Льюис и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Консерваторов, которые поддерживают выход Британии из состава Европейского союза (Brexit) без соглашения, представляли экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, депутаты Иен Дункан Смит и Джейкоб Рис-Могг, а также давний союзник Мэй депутат Дамиан Грин.

Кроме того, во время совещания Лидингтона и Гоува называли возможными преемников Мэй, но оба политика отказались занять пост премьера.

Напомним, ранее сообщалось, что в британском правительстве настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем с Brexit. Источники отмечали, что кабинет британского премьер-министра готовит заговор против Терезы Мэй с целью устранения ее от власти.

Позже, британский канцлер казначейства Филип Хаммонд заявил, что отставка Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, не решит проблем, связаных с тупиком относительно процесса выхода Британии из состава ЕС.

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