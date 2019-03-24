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Мей провела кризову нараду через можливий заколот в уряді

Новини » Політика    24.03.2019 - 20:43
Мей провела кризову нараду через можливий заколот в уряді
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

На нараді були присутні високопоставлені представники Консервативної партії

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей провела термінову кризову нараду з високопоставленими представниками правлячої Консервативної партії через інформацію про можливий заколот в британському уряді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, участь в нараді у заміській резиденції Чекерс взяли міністри та високопоставлені депутати, зокрема Девід Лідінгтон, який є фактичним заступником  Мей, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув, міністр з питань Brexit Стівен Барклай, депутат Джуліан Льюїс та голова Консервативної партії Брендон Льюїс.

Консерваторів, які підтримують вихід Британії зі складу Європейського союзу (Brexit) без угоди, представляли екс-глава МЗС Борис Джонсон, екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, депутати Ієн Дункан Сміт і Джейкоб Ріс-Могг, а також давній союзник Мей депутат Даміан Грін.

Крім того, під час наради Лідінгтона та Гоува називали можливими наступників Мей, але обидва політики відмовилися зайняти пост прем'єра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у британському уряді наполягають на відставці прем'єр-міністра Терези Мей через проблеми з Brexit. Джерела зазначали, що кабінет британського прем'єр-міністра готує змову проти Терези Мей з метою усунення її від влади.

Пізніше, британський канцлер казначейства Філіп Хаммонд заявив, що відставка Терези Мей, прем'єр-міністра Великобританії, не вирішить проблем, пов'язаних з глухим кутом щодо процесу виходу Британії з складу ЄС.

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