Мей проти відстрочення Brexit

Фото: Тереза Мей (Kirsty Wigglesworth, WPA Pool/Getty Images)

Прем'єр вважає вихід Британії з ЄС без договору "справжньою загрозою" для країни

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей проти відстрочення виходу зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це вона заявила, виступаючи перед нижньою палатою британського парламенту напередодні голосування щодо угоди з ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зі слів Мей, метою уряду як і раніше є вихід з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

"Не думаю, що дату 29 березня слід відкласти", - заявила прем'єр-міністр.

Водночас Мей попередила про небезпеку розколу Сполученого Королівства після нерегульованого виходу зі складу ЄС.

"Brexit без відповідного договору посилить позиції прихильників незалежності Шотландії і об'єднання Північної Ірландії з Ірландією", - заявила вона.

Такий сценарій, з її слів, є "справжньою загрозою" для країни.

Прем'єр також закликала депутатів дати "другий шанс" договору, напрацьованому на переговорах із Брюсселем, оскільки, на думку Мей, тільки схвалення парламенту може запобігти хаотичному виходу Великої Британії з ЄС або відмові від планів Brexit.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз готується відкласти Brexit після того, як дійшов висновку, що парламент Британії не підтримує прем'єр-міністра Терезу Мей. Голосування за угодою з ЄС має відбутися 15 січня.