Мэй призывает лидера оппозиции согласиться на сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину необходимо отложить в сторону свои разногласия, чтобы заключить соглашение о Brexit. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соответственное заявление Мэй сделала после плохих результатов для обеих партий на местных выборах в Англии в четверг.

"Лидеру оппозиции я говорю следующее: давайте послушаем, что избиратели сказали на местных выборах, и на мгновение отложим наши разногласия. Давайте договоримся", - сказала британский премьер.

Ранее сообщалось, что Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром страны Терезой Мэй, по итогам местных выборов лишилась 1355 депутатов.

РБК-Украина писало, что правительство Великобритании собирается провести договор о Brexit через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европейского парламента нового созыва в июле. Все будет зависеть от хода переговоров с оппозиционной Лейбористской партией,