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Мэй прокомментировала отсрочку Brexit

Новости » Политика    22.03.2019 - 04:38
Мэй прокомментировала отсрочку Brexit
Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мэй заявила, что теперь законодатели в британском парламенте имеют четкий выбор

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй положительно оценила решение Европейского Союза отложить принятие решения о выходе из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй заявила, что теперь законодатели в британском парламенте имеют четкий выбор относительно того, что делать дальше.

"Я надеюсь британские политики понимают, что сейчас наступает момент истины", - заявила Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что государства-члены ЕС согласовали план отсрочки процесса Brexit. Так, ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двухстороннюю сделку.

Глава  Евросовета Дональд Туск заявивл о достигнутом 27 государствами-членами согласии по ответу Великобритании на ее просьбу относительно выхода из ЕС (Brexit).

Ранее Координатор Европейского парламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки по выходу Британии из ЕС после 23 мая, когда в странах ЕС начнутся выборы в Европарламент нового созыва. 

РБК-Украина писало, что Дональд Туск заявил, что Великобритания сможет получить "короткую отсрочку" Brexit, если парламент страны одобрит соглашение об условиях выхода из Евросоюза. 

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Новости Украины ВеликобританияТереза Мэйвыход ВБ из ЕСBrexit
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