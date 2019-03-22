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Мей привітала відстрочку Brexit

Новини » Політика    22.03.2019 - 04:38
Мей привітала відстрочку Brexit
Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Тереза Мей прокоментувала відстрочку Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала рішення Європейського Союзу відкласти ухвалення рішення про вихід з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей заявила, що тепер законодавці в британському парламенті мають чіткий вибір щодо того, що робити далі.

"Я сподіваюся британські політики розуміють, що зараз настає момент істини", - заявила Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. Так, ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду.

Голова Євроради Дональд Туск заявив про досягнуту 27 державами-членами згоду по відповіді Великобританії на її прохання щодо виходу з ЄС (Brexit).

Раніше Координатор Європейського парламенту по Brexit Гі Верхофстадт заявив, що Європарламент вважає неможливим надання відстрочки по виходу Британії з ЄС після 23 травня, коли в країнах ЄС почнуться вибори в Європарламент нового скликання.

РБК-Україна писало, що Дональд Туск заявив, що Великобританія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexitякщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу.

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Новини України ВеликобританияТереза Мэйвыход ВБ из ЕСBrexit
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