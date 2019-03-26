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Мей втратила контроль над Brexit

Новини » Політика    26.03.2019 - 03:51
Мей втратила контроль над Brexit
Фото: Тереза Мей (Dan Kitwood/Getty Images)

Варіанти виходу країни з ЄС буде розглядати парламент Британії

Палата громад парламенту Великої Британії захопила контроль над процесом Brexit у прем'єр-міністра Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Тепер парламент розглядатиме варіанти того, як Велика Британія буде виходити з Європейського союзу. З цього питання відбудеться серія голосувань за варіантами дій.

Ініціативу запропонував член Консервативної партії Олівер Летвін. Його підтримали 329 чоловік. Проти проголосували 302 парламентарії. Зокрема, парламент голосуватиме з питання угоди з ЄС.

Парламент Великобританії захопив контроль над процесом Brexit у прем'єр-міністра Терези Мей і тепер буде прагнути вирішити, як Великобританія виходить з Європейського союзу.

Нагадаємо, понад 5,5 млн жителів Великобританії підписали петицію проти виходу країни зі складу Європейського союзу. Відповідно до британського законодавства, петицію повинен розглянути праламент країни, якщо вона набирає понад 100 тис. підписів.

Раніше прем'єр-міністр Тереза ​​Мей пообіцяла піти у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеної нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС.

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