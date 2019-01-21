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Мэй в понедельник может представить обновленный план по Brexit

Новости » Политика    21.01.2019 - 06:58
Мэй в понедельник может представить обновленный план по Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Премьер обдумывает внесение поправок в соглашение об урегулировании конфликта в Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обдумывает внесение поправок, в частности, в соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, для одобрения парламентом соглашения по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

По информации издания, Мэй планирует представить британскому парламенту так называемый "плане Б" по Brexit уже в понедельник, после межпартийных переговоров в Вестминстере и обсуждений с другими лидерами ЕС.

Отмечается, что премьер хочет убедить Ирландию в том, что Великобритания не стремиться к установлению "жесткой границы" с островом после Brexit.

Напомним, британский парламент разрабатывает несколько законопроектов, которые позволят избежать неупорядоченного выхода страны из Европейского союза. Одна группа парламентариев работает над предложением продолжения переговоров с Евросоюзом. В то же время группа представителей Консервативной партии работает над законопроектом, который прекратит действие заявления о Brexit, что поможет Британии выиграть время.

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