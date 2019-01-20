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Британский парламент хочет избежать неупорядоченного выхода из ЕС

Новости » Политика    20.01.2019 - 18:52
Британский парламент хочет избежать неупорядоченного выхода из ЕС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сейчас британские политики работают над несколькими законопроектами

Британский парламент разрабатывает несколько законопроектов, которые позволят избежать неупорядоченного выхода страны из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, одна группа парламентариев работает над предложением продолжения переговоров с Евросоюзом. В то же время группа представителей Консерваторской партии работает над законопроектом, который прекратит действие заявления о Brexit, что поможет Британии выиграть время.

Отмечается, что британский министр торговли Лиам Фокс раскритиковал подобные идеи политиков. Фокс считает, что парламент Британии не имеет никакого права влиять на процесс выхода страны из ЕС, ведь решение о Brexit приняли британские граждане на референдуме.

Кроме того, 21 января, премьер-министр Британии Тереза Мэй должна сообщить парламентариям о планах британского правительства по Brexit. Во время выступления в парламенте Мэй может предложить заключить соглашение с Ирландией, что избежать пограничного контроля между Республикой Ирландией и Северной Ирландией.

Напомним, что 15 января палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее согласовала с Брюсселем премьер-министр Тереза Мэй.

РБК-Украина писало, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза.

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