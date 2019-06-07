Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии. Об этом сообщает BBC.

Однако, сообщается, что она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Так, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, претендентам потребуется поддержка минимум восьми депутатов-консерваторов. Раньше для этого было нужно только два голоса в поддержку.

Ранее Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

Добавим, что о планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, бывший глава МИД Борис Джонсон, а также министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.