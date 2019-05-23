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Мэй завтра подаст в отставку, - The Times

Новости » Политика    23.05.2019 - 10:18
Мэй завтра подаст в отставку, - The Times
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Мэй будет на своем посту пока не будет избран ее преемник

Тереза Мэй объявит о своей отставке с должности премьер-министр Великобритании, скорее всего, в пятницу. Об этом сообщает The Times.

Ее союзники считают, что она объявит о своей отставке после встречи с председателем Комитета 1922, управляющего делами Консервативной партии Грэмом Брэйди. Однако, Мэй будет на своем посту пока не будет избран ее преемник.

Ранее The Daily Telegraph писало, что Мэй подаст в отставку в понедельник после результатов на европейских выборах. Однако, сама Мэй вчера заявляла, что не уйдет с поста главы правительства Великобритании, несмотря на критику ее стратегии выхода Британии из ЕС.

Отметим, что Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза.

Премьер-министр Британии обсудила с министрами вариант второго референдума за Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума за Brexit.

Как сообщало РБК-Украина, Мэй заявила, что Brexit может не состояться, если британский парламент снова отклонит ее вариант соглашения на голосовании в июне.

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