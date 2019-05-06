Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй провела секретное заседание, на котором осуждались возможные варианты проведения повторного референдума о выходе Британиии из ЕС. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Мэй провела секретную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit. Заседание прошло в преддверии встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийную сделку об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза.

По данным газеты, на секретном совещании вырабатывались сценарии действий кабинета на тот случай, если правительство не сможет предотвратить голосование в Палате общин по повторному референдуму. Если консерваторы и лейбористы не договорятся и Палата общин не поддержит новый план Мэй, многие парламентарии будут настаивать на том, чтобы вынести вопрос о выходе из ЕС на повторное народное голосование, заявил министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл.

Напомним, ранее министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдонелл сообщил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй нарушила условия переговоров, которые ведет ее партия с парламентской оппозиций по вопросу соглашения Brexit.

РБК-Украина сообщало, что Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit. По словам Мэй, она готова пойти на уступки Лейбористской партии и продолжить членство в Таможенном союзе и после выхода Британии из Европейского союза.