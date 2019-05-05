Терезу Мэй обвинили в нарушении конфеденциальности переговоров по Brexit

Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

В лейбористской партии заявили, что Мэй нарушила условия переговоров

Министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдонелл сообщил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй нарушила условия переговоров, которые ведет ее партия с парламентской оппозиций по вопросу соглашения Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Макдонелл заявил, что ради собственных интересов премьер-министр поставила под угрозу срыва переговоры о новой сделке по Brexit.

Такая реакция было озвучена после того, как в британском еженедельнике The Sunday Times 5 мая появилась информация о возможных условиях компромисcа, которые Мэй собирается предложить для того, что бы получить поддержку оппозиционной партии.

"Мы работали на условиях конфиденциальности, как нас и просили. Мы не давали брифингов перед СМИ. Поэтому факт того, что премьер-министр нарушила эти правила, вызывает большое разочарование", - заявил Маклонелл.

Также он добавил, что если Мэй себя так ведет, то он может понять почему ей не удалось договориться с ЕС о приличной сделке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мэй готова продолжить членство Британии в Таможенном союзе ЕС после Brexit. По словам Мэй, она готова пойти на уступки Лейбористской партии и продолжить членство в Таможенном союзе и после выхода Британии из Европейского союза.