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Мэй назвала причину, по которой Британия может не выйти из ЕС

Новости » Политика    07.04.2019 - 00:46
Мэй назвала причину, по которой Британия может не выйти из ЕС
Фото: Тереза Мэй (Getty images)

Премьер Британии призвала депутатов поддержать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что существует риск того, что выход страны из Евросоюза (Brexit) может не состояться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй в субботнем обращении к депутатам сказала, что Brexit "ускользнет из рук", если депутаты британского парламента не проголосуют за сделку. 

"Настало время жесткого выбора: либо выход Великобритании со сделкой, либо вообще не выходить из ЕС", - подчеркнула премьер.

Она добавила, что чем больше времени займет решение условий сделки, тем больше риск, что Великобритания вообще никогда не покинет Евросоюз.

"Это будет означать, что мы позволим, чтобы Brexit, за который голосовали британцы, ускользнул из наших рук. Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку", - подытожила Мэй.

Напомним, недавно глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для Brexit. План Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой в 12 месяцев, однако этот план должны единогласно одобрить все 27 лидеров ЕС.

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