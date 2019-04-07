Мей назвала причину, з якої Британія може не вийти з ЄС

Фото: Тереза Мей (Getty images)

Прем'єр Британії закликала депутатів підтримати угоду по Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що існує ризик того, що вихід країни з Євросоюзу (Brexit) може не відбутися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей в суботньому зверненні до депутатів сказала, що Brexit "вислизне з рук", якщо депутати британського парламенту не проголосують за угоду.

"Настав час жорсткого вибору: або вихід Великої Британії з угодою, або взагалі не виходити з ЄС", - підкреслила прем'єр.

Вона додала, що чим більше часу займе вирішення умов угоди, тим більший ризик, що Велика Британія взагалі ніколи не покине Євросоюз.

"Це буде означати, що ми дозволимо, щоб Brexit, за який голосували британці, вислизнув з наших рук. Я проти цього. Важливо, щоб ми виконали те, за що проголосували люди, і для цього нам потрібно прийняти угоду", - підсумувала Мей .

Нагадаємо, нещодавно глава Європейської ради Дональд Туск повідомив, що має намір запропонувати Британії "гнучку відстрочку" для Brexit. План Туска дозволяє Великій Британії покинути Євросоюз з відстрочкою в 12 місяців, проте цей план повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.