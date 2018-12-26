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Мэттис выступил с последней речью перед военными США

Новости » Политика    26.12.2018 - 05:57
Мэттис выступил с последней речью перед военными США
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com-Jim Mattis)

Новый глава Пентагона займет место Мэттиса с начала нового года

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, который ранее объявил об отставке, выступил с последним словом перед американскими военными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

Мэттис поздравил солдат с Рождеством. Глава Пентагона отметил, что с момента основания США, американские военные не всегда праздновали Рождество, так как воевали и защищали демократию.

"Я хочу сказать спасибо всем парням и девушкам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и сохраняют веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог", - заявил Мэттис.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что министр обороны США Мэттис сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своем уходе в отставку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США.

Белый дом рассказал о разногласиях между Трампом и Мэттисом Трамп рассказал, кто станет и.о. министра обороны США
Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДжеймс Мэттис
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