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Меттіс виступив з останньою промовою перед військовими США

Новини » Політика    26.12.2018 - 05:57
Меттіс виступив з останньою промовою перед військовими США
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)

Новий глава Пентагону займе місце Меттіса з початку нового року

Глава Міністерства оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс, який раніше оголосив про відставку, виступив з останнім словом перед американськими військовими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

Меттіс привітав солдатів з Різдвом. Глава Пентагону зазначив, що з моменту заснування США, американські військові не завжди святкували Різдво, так як воювали та захищали демократію.

"Я хочу сказати спасибі всім хлопцям та дівчатам, які тримають лінію оборони в 2018 році на суші, в морі або повітрі, і зберігають віру. Бажаю вам щасливого Різдва і нехай береже вас Бог", - заявив Меттіс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що міністр оборони США Меттіс зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свій відхід у відставку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 січня 2019 року Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язків міністра оборони США.

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