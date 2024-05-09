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Мецола: шлях України до ЄС буде складним, але нашу обіцянку буде виконано

Четвер 09 травня 2024 13:32
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Мецола: шлях України до ЄС буде складним, але нашу обіцянку буде виконано Фото: Роберта Мецола, голова Європейського парламенту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна наближається до членства в Європейському союзі (ЄС). Шлях буде складним, але унікальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейського парламенту Роберту Мецолу під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми наближаємося до українського майбутнього як члена європейського парламенту. Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня, це та обіцянка, над якою працював Європарламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримаємося. Шлях до вступу безумовно буде складним і український шлях багато в чому є унікальним", - заявила Мецола.

Президент Європарламенту відзначила, що Україна потребуватиме відбудови інфраструктури й економіки. Втім, Європарламент та ЄС будуть готові допомогти країні з цим.

"Тому що Україна є Європа, а Європа - це Україна. І в цьому полягає наше партнерство заради перемоги", - додала вона.

Вступ України до ЄС

У червні 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС, Після цього Київ зобов'язали провести низку реформ, які стосувались верховенства права, олігархів й корупції.

Вже у листопаді 2023 року, згідно зі звітом Європейської комісії, Україна повністю завершила чотири з семи рекомендацій. Також на наступний день Раді ЄС Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про євроінтеграцію країни.

Як відзначала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, ймовірно, перемовини можуть розпочатись вже у червні.

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