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Чи розпочне ЄС у червні переговори з Україною щодо вступу: оцінка посла

Четвер 09 травня 2024 12:15
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Чи розпочне ЄС у червні переговори з Україною щодо вступу: оцінка посла Фото: Катеріна Матернова, посол Європейського союзу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Казати, що процес вступу України до Європейського союзу (ЄС) затягнувся - не дуже коректно. У червні ймовірно можуть розпочатися переговори щодо євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "24 Каналу"

Як відзначила посол, Україна рухається в правильному напрямку. Зокрема вона вважає, що в червні офіційно можуть розпочати переговори про євроінтеграцію.

Матернова зауважила, що "затягнувся" (процес) - не дуже коректний термін. За її словами, якщо взяти загальну концепцію розширення блоку, то рух України дуже швидкий. Вона нагадала про те, що лише через 4 дні після початку повномасштабної війни, Київ подав запит на вступ до ЄС. Через 3 місяці Україна отримала статус кандидата, а у 2023 році - "зелене світло" на переговори щодо вступу.

"Тож я вважаю цю динаміку дуже позитивною. І я не бачу, що є якась невідповідність між політичними сигналами та ймовірним початком процесу у червні. Буде дуже сумно, якщо ми цей процес у червні не почнемо, але я дуже сподіваюся, що все буде добре", - пояснила посол.

Вступ України до ЄС

Наразі офіційні особи висловлюють різні думки щодо термінів вступу України до ЄС. Наприклад, голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що це може статись вже до 2030 року.

Восени 2023 року Європейська комісія рекомендувала почати офіційні переговори щодо євроінтеграції з Україною та Молдовою. Вже в грудні Європейська рада підтримала початок діалогу.

Нещодавно також було представлено офіційні переговорні рамки для України та Молдови.

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