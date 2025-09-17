UA

Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту

Фото: президент Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді та оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканала "Рада".

За її словами, цей крок дозволить ще більше посилити співпрацю між Україною та ЄС, адже офіс Європарламенту працюватиме у столиці на щоденній основі.

"Я тут цього тижня для того, щоб ще більше посилити нашу співпрацю. Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами і ми його виконуємо", - сказала вона.

Мецола також наголосила, що найближчим часом Європейський Союз ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачатиме подальшу відмову від російської нафти й газу та посилення боротьби з так званим "тіньовим флотом".

Візит Мецоли до України

Нагадаємо, сьогодні голова Європарламенту Роберта Мецола приїхала до Києва.

Під час візиту вона проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, а також із керівниками парламентських фракцій і груп.

Варто додати, що Мецола вже неодноразово відвідувала Україну після початку повномасштабної війни, а її попередній візит відбувся у травні 2024 року.

