Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка после скандала с журналистами

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление об увольнении. Сейчас он находится под домашним ночным арестом .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Евгения Мецгера.

"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - отметил Мецгер.

Стоит добавить, что, согласно постановлению суда, Мецгер находится под ночным домашним арестом, который действует ежедневно с 22:00 до 6:00.