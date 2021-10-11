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Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка после скандала с журналистами

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 20:41
Мецгер уходит с поста главы Укрэксимбанка после скандала с журналистами Фото: Евгений Мецгер, глава Укрэксимбанка (facebook.com Евгений Мецгер)
Автор: Сергей Пышкин

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление об увольнении. Сейчас он находится под домашним ночным арестом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Евгения Мецгера.

"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - отметил Мецгер.

Стоит добавить, что, согласно постановлению суда, Мецгер находится под ночным домашним арестом, который действует ежедневно с 22:00 до 6:00.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности нападения на журналистов "Схем" в отделении "Укрэксимбанка".

Также РБК-Украина писало о том, что всем фигурантам в деле о нападении на журналистов "Схем" - избрали меры.

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