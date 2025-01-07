У метрополітені Києва показали, як готують майбутніх машиністів і машиністок (відео)

У Київському метрополітені розповіли, як відбувається підготовка майбутніх машиністів і машиністок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Що відомо про підготовку майбутніх працівників метро

У метрополітені Києва розповіли, що нині слухачі завершують вивчення теоретичної частини, яке в цілому триває впродовж 17 тижнів.

Після цього на студентів чекають 11 тижнів практики - із відпрацюванням навичок у реальних умовах:

на лініях

в електродепо

"Це, зокрема, видача рухомого складу з депо, маневри в оборотних тупиках і безпосередньо робота на лінії", - пояснили українцям.

Зазначається, що практична частина проходить у супроводі досвідчених інструкторів і машиністів, які щоденно працюють на лініях підземки.

"Один з основних блоків з навчання - відпрацювання дій машиністів у аварійних ситуаціях", - додали у комунальному підприємстві.

Там пояснили, що в межах цього блоку:

досвідчені машиністи у депо моделюють ситуацію несправності

студенти повинні з'ясувати, що не так з рухомим складом, й усунути проблему

"Це важливий етап підготовки, який допоможе майбутнім машиністам і машиністкам впевнено почуватися за кермом поїзда та злагоджено діяти при виникненні позаштатних ситуацій", - зауважили у прес-службі метрополітену.

Уточнюється, що наразі в групі залишилося 15 студентів (серед них - дві майбутні машиністки).

За умови успішного складання іспитів ця група вже влітку розпочне самостійну роботу на лініях, забезпечуючи перевезення пасажирів.

"А поки що попереду проходження практичної частини та підготовка до фінальних іспитів. Загалом підготовка одного машиніста до моменту самостійної роботи на лінії триває близько року", - наголосили у метрополітені.

Повідомляється також, що скоро розпочнеться набір нової групи, тож своє резюме можна буде надіслати на електронну адресу управління кадрової роботи.

Публікація КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

Насамкінець українцям показали відео, на якому можна побачити деякі з аспектів навчання та підготовки майбутніх машиністів і машиністок метрополітену.