В метрополитене Киева показали, как готовят будущих машинистов и машинисток (видео)
В Киевском метрополитене рассказали, как происходит подготовка будущих машинистов и машинисток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Что известно о подготовке будущих работников метро
В метрополитене Киева рассказали, что сейчас слушатели завершают изучение теоретической части, которое в целом длится в течение 17 недель.
После этого студентов ждут 11 недель практики - с отработкой навыков в реальных условиях:
- на линиях
- в электродепо
"Это, в частности, выдача подвижного состава из депо, маневры в оборотных тупиках и непосредственно работа на линии", - объяснили украинцам.
Отмечается, что практическая часть проходит в сопровождении опытных инструкторов и машинистов, которые ежедневно работают на линиях подземки.
"Один из основных блоков по обучению - отработка действий машинистов в аварийных ситуациях", - добавили в коммунальном предприятии.
Там объяснили, что в рамках этого блока:
- опытные машинисты в депо моделируют ситуацию неисправности
- студенты должны выяснить, что не так с подвижным составом, и устранить проблему
"Это важный этап подготовки, который поможет будущим машинистам и машинисткам уверенно чувствовать себя за рулем поезда и слаженно действовать при возникновении внештатных ситуаций", - отметили в пресс-службе метрополитена.
Уточняется, что сейчас в группе осталось 15 студентов (среди них - две будущие машинистки).
При условии успешной сдачи экзаменов эта группа уже летом начнет самостоятельную работу на линиях, обеспечивая перевозку пассажиров.
"А пока впереди прохождение практической части и подготовка к финальным экзаменам. В целом подготовка одного машиниста до момента самостоятельной работы на линии длится около года", - отметили в метрополитене.
Сообщается также, что скоро начнется набор новой группы, поэтому свое резюме можно будет отправить на электронный адрес управления кадровой работы.
Публикация КП "Киевский метрополитен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)
В завершение украинцам показали видео, на котором можно увидеть некоторые из аспектов обучения и подготовки будущих машинистов и машинисток метрополитена.
Напомним, ранее в КГГА показали, как строят метро на Виноградарь.
Читайте также, как диагностируют и ремонтируют рельсы в метро Киева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.