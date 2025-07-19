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Метро на Троєщину могли збудувати ще за СРСР: чому цього не сталося

Фото: Метро у Києві (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва

Метро на Троєщину могло з'явитися ще за радянських часів, однак і тоді, і зараз головна проблема - не технічні можливості, а брак обґрунтування за пасажиропотоком.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.

Чому не збудували метро ще в СРСР

Північний міст, що з’єднує лівий та правий берег Києва, дійсно могли спроєктувати з урахуванням лінії метро. За словами експерта, тодішні планувальники не могли довести доцільність будівництва підземки на Троєщину через недостатній пасажиропотік. До того ж усі подібні рішення затверджувалися у Москві.

"Є легенда, що Москва не дозволила Києву мати 6 або 7 вагонів у потягах метро, бо вважали його селом, а Москву - містом. І в обох не може бути однакової системи", - зазначає Беспалов.

Після 2015 року Світовий банк запропонував альтернативні рішення для Троєщини - серед них метробус (BRT), легкорейковий транспорт і метро. Однак навіть сучасні розрахунки показали, що попит на метро тут невисокий - близько 200 тисяч пасажирів на день, тоді як "червона" гілка перевозить понад 600 тисяч.

Що могло б спрацювати

Найкращим варіантом для району виявилися сучасні трамвайні системи - з довгими вагонами, окремими коліями та легким мостом через Дніпро. Такий проєкт міг би коштувати лише 20-40 мільйонів доларів, але його так і не реалізували.

"Метро на Троєщину могло б обійтися у 2 мільярди доларів. Але є системи за пів мільярда, які працювали б не гірше", - каже експерт.

Троєщина - найбільш густонаселений спальний район Києва, який досі не має повноцінного швидкісного транспорту.

Проєкти швидкісного трамваю можуть повернутись у фокус міської влади як більш реалістична альтернатива метро.

Нагадаємо, у Києві триває будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро на Троєщину. Уже почали зводити тунелі між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна", а також оновлювати інфраструктуру навколо Подільського мосту.

Також ми писали, що генпрокурор оприлюднив аудіодокази у справі про аварію в київському метро. Записи свідчать, що керівництво метрополітену та КМДА знало про критичний стан тунелю, але приховувало загрозу.

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