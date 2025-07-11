У ГУР розповіли про втрати окупантів, набраних з числа "зеків"
З липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до південного військового округу армії РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. При цьому втрати раніше засуджених росіян склали майже 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.
За даними ГУР, ці особи підписали контракт з окупаційними військами з метою уникнення кримінальної відповідальності та заробітку.
Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких солдатів становили щонайменше 4 212 особи загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених.
Зазначається, що це понад 28% від загальної кількості від новоприбулих. Серед загиблих – значна кількість осіб віком 18-19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку 2006 року народження.
"Ці факти - чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", - додали у ГУР.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 1 031 000 військових.
Водночас, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих росіян.
Вчора, 10 липня, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати української армії менші.
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