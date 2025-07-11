ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У ГУР розповіли про втрати окупантів, набраних з числа "зеків"

П'ятниця 11 липня 2025 11:40
UA EN RU
У ГУР розповіли про втрати окупантів, набраних з числа "зеків" Фото: у ГУР розповіли про втрати окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до південного військового округу армії РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. При цьому втрати раніше засуджених росіян склали майже 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.

За даними ГУР, ці особи підписали контракт з окупаційними військами з метою уникнення кримінальної відповідальності та заробітку.

Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких солдатів становили щонайменше 4 212 особи загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених.

Зазначається, що це понад 28% від загальної кількості від новоприбулих. Серед загиблих – значна кількість осіб віком 18-19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку 2006 року народження.

"Ці факти - чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", - додали у ГУР.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 1 031 000 військових.

Водночас, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники за перші шість місяців 2025 року змогли ліквідувати понад 230 тисяч окупантів. Ідеться про поранених і вбитих росіян.

Вчора, 10 липня, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 тисяч солдатів загиблими. Втрати української армії менші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Російська Федерація
Новини
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом