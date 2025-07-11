У ГУР розповіли про втрати окупантів, набраних з числа "зеків"

З липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до південного військового округу армії РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. При цьому втрати раніше засуджених росіян склали майже 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.

За даними ГУР, ці особи підписали контракт з окупаційними військами з метою уникнення кримінальної відповідальності та заробітку.

Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких солдатів становили щонайменше 4 212 особи загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених.

Зазначається, що це понад 28% від загальної кількості від новоприбулих. Серед загиблих – значна кількість осіб віком 18-19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку 2006 року народження.

"Ці факти - чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", - додали у ГУР.