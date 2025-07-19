Метро на Троещину могли построить еще при СССР: почему этого не произошло

Почему не построили метро еще в СССР

Северный мост, соединяющий левый и правый берег Киева, действительно могли спроектировать с учетом линии метро. По словам эксперта, тогдашние планировщики не могли доказать целесообразность строительства подземки на Троещину из-за недостаточного пассажиропотока. К тому же все подобные решения утверждались в Москве.

"Есть легенда, что Москва не позволила Киеву иметь 6 или 7 вагонов в поездах метро, потому что считали его селом, а Москву - городом. И у обоих не может быть одинаковой системы", - отмечает Беспалов.

После 2015 года Всемирный банк предложил альтернативные решения для Троещины - среди них метробус (BRT), легкорельсовый транспорт и метро. Однако даже современные расчеты показали, что спрос на метро здесь невысокий - около 200 тысяч пассажиров в день, тогда как "красная" ветка перевозит более 600 тысяч.

Что могло бы сработать

Лучшим вариантом для района оказались современные трамвайные системы - с длинными вагонами, отдельными путями и легким мостом через Днепр. Такой проект мог бы стоить всего 20-40 миллионов долларов, но его так и не реализовали.

"Метро на Троещину могло бы обойтись в 2 миллиарда долларов. Но есть системы за полмиллиарда, которые работали бы не хуже", - говорит эксперт.

Троещина - самый густонаселенный спальный район Киева, который до сих пор не имеет полноценного скоростного транспорта.

Проекты скоростного трамвая могут вернуться в фокус городской власти как более реалистичная альтернатива метро.