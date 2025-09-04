"Люди годинами сидять на підлозі": кияни просять відчиняти вагони метро вночі

На сайті Київради зареєстрували петицію з пропозицією залишати на станціях метро частину вагонів із відчиненими дверима у нічний час під час повітряних тривог.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті Київради .

Деталі петиції

Автор петиції №13734, Олег Качмар, зазначає, що нині люди, які спускаються в укриття вночі, змушені годинами сидіти на підлозі, сходах або у вестибюлях. За його словами, відкрита частина поїздів могла б стати зручнішим та теплішим місцем очікування.

"Це покращить психологічні та санітарні умови перебування людей під час довгих тривог і створить додаткові місця для розміщення більшої кількості киян у безпеці", - йдеться у петиції.

Петицію зареєстрували 1 вересня, вже зараз документ зібрав 764 підписи з необхідних 6 тисяч. До завершення збору голосів залишилося 56 днів.

Також зазначається, що зміни не вимагатимуть значних капіталовкладень.

Петиція має назбирати 6 тисяч голосів, щоб її розглянула Київрада (скриншот)

Метро як укриття

Підземні станції метро використовуються як укриття під час повітряних тривог. Вони здатні захистити до 100 тисяч осіб одночасно. Водночас рух через наземні ділянки під час російських атак зупиняють до оголошення відбою.

В укриття дозволено приходити із домашніми тваринами.