"Люди часами сидят на полу": киевляне просят открывать вагоны метро ночью
На сайте Киеврады зарегистрировали петицию с предложением оставлять на станциях метро часть вагонов с открытыми дверями в ночное время во время воздушных тревог.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Киевсовета.
Детали петиции
Автор петиции №13734, Олег Качмар, отмечает, что сейчас люди, которые спускаются в укрытие ночью, вынуждены часами сидеть на полу, лестнице или в вестибюлях. По его словам, открытая часть поездов могла бы стать более удобным и теплым местом ожидания.
"Это улучшит психологические и санитарные условия пребывания людей во время долгих тревог и создаст дополнительные места для размещения большего количества киевлян в безопасности", - говорится в петиции.
Петицию зарегистрировали 1 сентября, уже сейчас документ собрал 764 подписи из необходимых 6 тысяч. До завершения сбора голосов осталось 56 дней.
Также отмечается, что изменения не потребуют значительных капиталовложений.
Петиция должна насобирать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Киевсовет (скриншот)
Метро как укрытие
Подземные станции метро используются как укрытие во время воздушных тревог. Они способны защитить до 100 тысяч человек одновременно. В то же время движение через наземные участки во время российских атак останавливают до объявления отбоя.
В укрытие разрешено приходить с домашними животными.
