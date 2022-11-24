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Метро у Києві змінить інтервали руху поїздів: подробиці

Фото: метро у Києві змінить інтервали руху поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київський метрополітен скоротить інтервали руху поїздів ввечері 24 листопада та зранку 25 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Так, сьогодні з 17:00 до 19:00 та завтра з 7:00 до 10:00 поїзди курсуватимуть із такими інтервалами руху:

  • червона лінія - 4-5 хвилин
  • синя лінія - 7 хвилин 30 секунд
  • зелена лінія - 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" - "Лук’янівська") та 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" - "Харківська" та "Лук’янівська" - "Сирець").

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з вчорашнім масованим ракетним обстрілом росіян метро у Києві обмежувало роботу.

Окрім того, метрополітен курсував з інтервалами близько 10 хвилин.

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Київметро