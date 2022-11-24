Метро у Києві змінить інтервали руху поїздів: подробиці

Київський метрополітен скоротить інтервали руху поїздів ввечері 24 листопада та зранку 25 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
Так, сьогодні з 17:00 до 19:00 та завтра з 7:00 до 10:00 поїзди курсуватимуть із такими інтервалами руху:
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з вчорашнім масованим ракетним обстрілом росіян метро у Києві обмежувало роботу.
Окрім того, метрополітен курсував з інтервалами близько 10 хвилин.
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