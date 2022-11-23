Ракетний удар по Києву: як працює метро

Фото: стало відомо, як працюватиме метро Києва після обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві в середу, 23 листопада, метро курсує з інтервалами близько 10 хвилин через ракетні удари російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.