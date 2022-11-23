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Ракетний удар по Києву: як працює метро

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Київ, Середа 23 листопада 2022 17:11
Ракетний удар по Києву: як працює метро Фото: стало відомо, як працюватиме метро Києва після обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві в середу, 23 листопада, метро курсує з інтервалами близько 10 хвилин через ракетні удари російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

За даними відомства, такий графік руху київського метро діятиме відсьогодні для стабілізації енергосистеми країни.

Також у КМДА нагадали, що станції метро працюють як укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву 23 листопада.

За словами мера столиці Віталія Кличка, ворог випустив по Києву 31 ракету, більшість із яких збили.

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Київ метро Війна Росії проти України ракетный удар
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