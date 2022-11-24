Метро у Києві змінить інтервали руху поїздів: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

Так, сьогодні з 17:00 до 19:00 та завтра з 7:00 до 10:00 поїзди курсуватимуть із такими інтервалами руху:

червона лінія - 4-5 хвилин

синя лінія - 7 хвилин 30 секунд

зелена лінія - 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" - "Лук’янівська") та 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" - "Харківська" та "Лук’янівська" - "Сирець").

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з вчорашнім масованим ракетним обстрілом росіян метро у Києві обмежувало роботу.

Окрім того, метрополітен курсував з інтервалами близько 10 хвилин.

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