Метро у Києві змінить інтервали руху поїздів: подробиці
Фото: метро у Києві змінить інтервали руху поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Київський метрополітен скоротить інтервали руху поїздів ввечері 24 листопада та зранку 25 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
Так, сьогодні з 17:00 до 19:00 та завтра з 7:00 до 10:00 поїзди курсуватимуть із такими інтервалами руху:
- червона лінія - 4-5 хвилин
- синя лінія - 7 хвилин 30 секунд
- зелена лінія - 5 хвилин (на ділянці між станціями "Харківська" - "Лук’янівська") та 10 хвилин (на ділянках між станціями "Червоний Хутір" - "Харківська" та "Лук’янівська" - "Сирець").
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з вчорашнім масованим ракетним обстрілом росіян метро у Києві обмежувало роботу.
Окрім того, метрополітен курсував з інтервалами близько 10 хвилин.
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