Метро в Киеве изменит интервалы движения поездов: подробности
Фото: метро в Киеве изменит интервалы движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киевский метрополитен сократит интервалы движения поездов вечером 24 ноября и утром 25 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Так, сегодня с 17:00 до 19:00 и завтра с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать с такими интервалами движения:
- красная линия - 4-5 минут
- синяя линия - 7 минут 30 секунд
- зеленая линия - 5 минут (на участке между станциями "Харьковская" - "Лукьяновская") и 10 минут (на участках между станциями "Красный Хутор" - "Харьковская" и "Лукьяновская" - "Сырец").
Как сообщалось ранее, в связи со вчерашним массированным ракетным обстрелом россиян метро в Киеве ограничивало работу.
Кроме того, метрополитен курсировал с интервалами около 10 минут.
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