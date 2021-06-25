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Метро в Киеве возобновило работу

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве пассажир упал на рельсы в метрополитене, после чего было остановлено движение на "синей" ветке. Метро в Киеве уже работает в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Сегодня на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики.

Ранее стало известно, что в городе остановили движение метро от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь".

Отметим, вчера в Киеве произошел сбой в метро. Перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро.

После этого стало известно, что в метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд.

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метро