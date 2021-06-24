В метро Киева сбой: оплата картой не принимается
Фото: оплата проезда банковской картой в метро Киева не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя.
Сейчас из-за сбоя не работает оплата проезда:
- банковской карточкой,
- мобильными приложениями.
Киевский метрополитен рассказал, что в таком случае делать. Можно воспользоваться:
- электронным билетом,
- приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.
В пресс-службе метрополитена отметили, что о возобновлении работы в обычном режиме сразу сообщат.