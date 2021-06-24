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В метро Киева сбой: оплата картой не принимается

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Киев, Четверг 24 июня 2021 15:09
В метро Киева сбой: оплата картой не принимается Фото: оплата проезда банковской картой в метро Киева не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Сейчас из-за сбоя не работает оплата проезда:

  • банковской карточкой,
  • мобильными приложениями.

Киевский метрополитен рассказал, что в таком случае делать. Можно воспользоваться:

  • электронным билетом,
  • приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.

В пресс-службе метрополитена отметили, что о возобновлении работы в обычном режиме сразу сообщат.

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