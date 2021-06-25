В Киеве остановилось движение метро на "синей" ветке. Мужчина попал под поезд
Фото: движение в метро остановилось на "синей" ветке (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве остановили движение метро от станции " Площадь Льва Толстого "до станции "Почтовая площадь". Пассажир упал на колею.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.
Движение осуществляется на участках "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра
Напомним, вчера в Киеве перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро. Специалисты устранили причины технического сбоя.
Сообщалось, что в метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд.