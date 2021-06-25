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Метро в Києві відновило роботу

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві пасажир впав на колії в метрополітені, після чого був зупинений рух на "синій" гілці. Метро в Києві вже працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

Сьогодні на станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колії. На місці працюють правоохоронці та медики.

Раніше стало відомо, що в місті зупинили рух метро від станції "Площа Льва Толстого" до станції "Поштова площа".

Зазначимо, вчора в Києві стався збій у метро. Перестала працювати оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро.

Після того стало відомо, що у метро Києва після збою пасажирам повернуть гроші за проїзд.

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метро