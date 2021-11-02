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Метро в Киеве сегодня на час продлит работу из-за матча "Динамо" и "Барселоны"

Автор: Александр Мороз

Метро в Киеве сегодня на один час продлит свою работу. Это связано с матчем "Динамо" и "Барселоны", чтобы болельщики могли добраться домой после игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевского метрополитена".

Сообщается, что в ночь с 02 на 03 ноября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 22:00) между "Динамо" и "Барселоной" работа метрополитена будет продлено на один час.

Также сообщается, что возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. После окончания - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за "красной" зоны в Киеве на матч пустят только при наличии определенных документов.

Кроме того, для проезда в метро требуется сертификат о вакцинации от COVID, негативный ПЦР-тест, тест на антиген или сертификат о выздоровлении.

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