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Матч "Динамо"-"Барселона": с какими документами болельщиков пропустят на стадион

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 11:07
Матч "Динамо"-"Барселона": с какими документами болельщиков пропустят на стадион Фото: с какими документы можно попасть на стадион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня состоится футбольный матч между командами "Барселона" и "Динамо". Доступ на трибуны будет разрешен только при наличии определенных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НСК"Олимпийский".

Когда состоится матч

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится на НСК "Олимпийский" сегодня в 22:00. Вход на стадион открыт с 20:00. Сканеры электронных билетов расположены на входах "Запад-4" и "Север-2".

Как попасть на трибуны

Посмотреть матч на стадионе смогут болельщики из одним из таких документов:

  • отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа матча;
  • отрицательным результатом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до матча;
  • документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты);
  • документом, подтверждающим выздоровление лица от COVID-19.

Проверка будет осуществляться перед входом на арену.

Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.

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