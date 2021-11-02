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Метро в Києві сьогодні на годину продовжить роботу через матч "Динамо" і "Барселони"

Автор: Олександр Мороз

Метро в Києві сьогодні на одну годину продовжить свою роботу. Це пов'язано з матчем "Динамо" і "Барселони", щоб вболівальники могли дістатися додому після гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київського метрополітену".

Повідомляється, що в ніч з 02 на 03 листопада у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 22:00) між "Динамо" і "Барселоною" роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.

Також повідомляється, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу. Після закінчення - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через "червону" зону в Києві на матч пустять тільки при наявності певних документів.

Крім того, для проїзду в метро треба мати сертифікат про вакцинацію від COVID, негативний ПЛР-тест, тест на антиген або сертифікат про одужання.

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